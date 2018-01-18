В Госдуму внесён проект заявления об ответе на дискриминацию российских СМИ в Молдавии
Сообщается, что глава комитета Леонид Калашников в своём письме в Совет думы просит рассмотреть это заявление на пленарном заседании палаты 24 января.
В документе, в частности, предлагается проработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдавии «иных способов получения доступа к российским новостным и информационно-аналитическим передачам».
Заявление планируется направить в ряд международных организаций, включая ООН, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ПАСЕ и парламенты стран ЕС.
10 января спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил внесение в Кодекс о телевидении и радио изменений, запрещающих трансляцию в республике программ из России.
Президент Молдавии Игорь Додон дважды отклонял данный закон.