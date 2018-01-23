Эксперт прокомментировал инициативу правительства Латвии о переводе школ на латышский язык

Лидер общественной латвийской организации «Родной язык» Владимир Линдерман рассказал о последствиях принятия новых поправок к закону об образовании, согласно которым к 2021 году школы в Латвии будут переведены на обучение только на латышском языке.

«Ущемление — мягкое слово. Это решение кабинета министров направлено на то, чтобы полностью ликвидировать и уничтожить школьное образование на русском языке. Если до этого существовала компромиссная система, которая позволяла хотя бы 40% предметов в русских школах преподавать на русском языке, то теперь поставлена цель полной ликвидации. Причём не только в старших классах, но и в младших и, судя по всему, в детских садах. Фактически, речь идёт о тотальной принудительной ассимиляции. Это решение поэтапно переведёт обучение в русскоязычных школах полностью на латышский язык. На русском останется только преподавание русского языка», — заявил он.

Эксперт также отметил, что русскоязычные семьи в настоящее время находятся в очень тяжёлой ситуации.

«В Латвии, по последним статистическим данным, проживает 35-37% людей, для которых русский язык является родным. Если не удастся организовать каких-то массовых протестов, чтобы сорвать это решение властей, в русских семьях будет сделана ставка на иммиграцию. Это решение фактически и направлено на то, чтобы принудительно выдавить русских из Латвии. Правительство предлагает выбор: или ассимилируйтесь или убирайтесь», — сказал Линдерман.

Ранее правительство Латвии поддержало перевод всех школ на латышский язык обучения. Новая реформа должна быть завершена в 2021—2022 учебном году.