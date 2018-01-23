Саакашвили рассказал о Волке и Зайце в «службе барыг Украины»

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что на Украине дело против него было заведено из-за показаний двух человек, которым в СБУ дали клички Заяц и Волк.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Как вы помните, «дело» против меня было основано на показаниях двух агентов СБУ, которым «служба барыг Украины» дала клички Заяц и Волк. Сегодня я был вызван в Печерский суд для допроса Волка», — написал он.

При этом политик добавил, что в итоге беседа не состоялась и была перенесена на февраль.

«Мы с утра приготовились с юристами насладиться этим загадочным животным. Но за полчаса нам сообщили, что Волк заболел и выздоровеет только 7 февраля и поэтому допрос отложен на две недели», — отметил он.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен продолжать свои поездки по украинским регионам и встречи с активистами вопреки попыткам властей сорвать их.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против президента страны Петра Порошенко.

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