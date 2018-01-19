Саакашвили заявил, что будет ездить на встречи по Украине с генератором и свечами

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен продолжать свои поездки по регионам Украины и встречи с активистами, несмотря на попытки властей сорвать их.

«Я хочу объявить, что наши поездки по Украине и встречи продолжаются. У меня следующая поездка во Львов и несколько других городов. Я уже научился, я буду ездить везде с генератором, со свечами, назначать встречу одновременно в пяти залах. И всё равно мы дойдём до людей, потому что без этого у нас ничего не выйдет», — приводит Интерфакс-Украина слова Саакашвили.

Ранее во время встречи в Одессе в зале, где выступал Саакашвили, пропало электричество.

Также он рассказал, что суд арестовал его закрытую американскую банковскую карту.