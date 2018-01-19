Саакашвили заявил, что будет ездить на встречи по Украине с генератором и свечами
«Я хочу объявить, что наши поездки по Украине и встречи продолжаются. У меня следующая поездка во Львов и несколько других городов. Я уже научился, я буду ездить везде с генератором, со свечами, назначать встречу одновременно в пяти залах. И всё равно мы дойдём до людей, потому что без этого у нас ничего не выйдет», — приводит Интерфакс-Украина слова Саакашвили.
Ранее во время встречи в Одессе в зале, где выступал Саакашвили, пропало электричество.
Также он рассказал, что суд арестовал его закрытую американскую банковскую карту.