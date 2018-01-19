Саакашвили рассказал об аресте его американской банковской карты

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая в апелляционном суде Киева, заявил, что суд арестовал его закрытую американскую банковскую карту.

«Нашли у меня при обыске карту, которой я пользовался в Америке. Но когда я уехал из Америки, я этот счёт закрыл… Они нашли эту карточку, и вчера Печерский суд наложил арест на мою американскую карточку, которая не действует и счёт на которую закрыт. Они сняли копию и наложили арест на мой американский счёт», — приводит «Украинская правда» слова Саакашвили.

Он отметил, что арест на его карту накладывался на протяжении трёх недель.

«Дегенераты! Прокуратура три недели занималась тем, что накладывала арест на мою карту! Вы представляете, с какими неквалифицированными шарлатанами мы имеем дело? Вы понимаете, в чьих руках судьба страны?» — добавил Саакашвили.

Также он отметил, что власти мешали ему проводить встречу в Одессе.

«Они хотят меня закрыть, чтобы я не общался с людьми, чтобы я прекратил политическую деятельность. Чтобы они ни делали, мы победим», — добавил бывший губернатор Одесской области.

Ранее Саакашвили призвал одесситов помочь ему в поисках «300 спартанцев для новой власти».