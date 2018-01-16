Саакашвили призвал жителей Одессы помочь в поиске «300 спартанцев для новой власти»

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал одесситов помочь ему в поисках «300 спартанцев для новой власти».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие одесситы, в этот четверг, 18 января, я буду в Одессе... Приглашаю вас вместе обсудить планы поиска 300 спартанцев для новой власти», — написал он, предложив посетить его мероприятие.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен найти на Украине «300 спартанцев», которые займутся управлением страной.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против президента страны Петра Порошенко.