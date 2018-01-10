Саакашвили займётся поиском на Украине «300 спартанцев для управления страной»
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен найти на Украине «300 спартанцев», которые займутся управлением страной.
«Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами», — цитирует Саакашвили РИА Новости.
По мнению политика, власти Украины хотят отвлечь его сторонников от проведения акций уголовным делом против него.
«Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду», — подчеркнул экс-губернатор Одесской области.
Ранее Саакашвили заявил, что намерен начать поиск «людей в новую власть».
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