Саакашвили провёл на допросе в СБУ четыре часа

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вышел с допроса в Службе безопасности Украины (СБУ), который длился четыре часа.

«Все вопросы касались исключительно политических акций», — цитирует Интерфакс политика.

По его словам, теперь он намерен начать поиск «людей в новую власть».

«Они хотят этим делом отвлечь нас от наших политических акций. А я от политических акций отвлекаться не буду, я собираюсь с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами», — отметил Саакашвили.

10 января стало известно, что Саакашвили прибыл на допрос в Главное управление СБУ в Киеве.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против президента страны Петра Порошенко.