Саакашвили прибыл на допрос в СБУ

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве, передаёт Интерфакс-Украина.

Сообщается, что политик провёл краткий брифинг, после чего проследовал в здание спецслужбы.

«Я хожу на все допросы, я подписываю разные бумаги, я участвую в разных следственных действиях, я регулярно заявляюсь на судах. Но мы сейчас дурью маемся все, занимаемся чёрт-те чем вместо того, чтобы заниматься делом. А они нас всех разводят и ещё получают от этого удовольствие», — сказал Саакашвили.

Ранее стало известно, что экс-губернатор вызван на допрос в СБУ в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций.