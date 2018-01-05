Адвокат: Саакашвили вызван на допрос в СБУ

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вызван на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) 10 января.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого.

Адвокат отметил, что Саакашвили и его защитники готовы прийти на допрос, если все соответствующие документы оформлены надлежащим образом и все процедуры будут происходить в соответствии с законодательством.

Ранее Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы. Бывший президент Грузии осуждён за помилование сотрудников МВД, причастных к убийству. Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН решение суда в Тбилиси.