Адвокат: Саакашвили вызван на допрос в СБУ

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вызван на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) 10 января.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого.

Адвокат отметил, что Саакашвили и его защитники готовы прийти на допрос, если все соответствующие документы оформлены надлежащим образом и все процедуры будут происходить в соответствии с законодательством.

Ранее Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы. Бывший президент Грузии осуждён за помилование сотрудников МВД, причастных к убийству. Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН решение суда в Тбилиси.

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