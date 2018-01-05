Адвокат Саакашвили оценил вероятность его экстрадиции в Грузию после заочного приговора

Заочный приговор Тбилисского городского суда в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не даёт оснований для его экстрадиции, заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

«Мы считаем, что все дела, которые рассматривают суды в Грузии против Саакашвили, исключительно политические. Это политическое преследование. Любые действия по экстрадиции со стороны украинской власти будут незаконными даже на основании решения суда в Тбилиси», — сказал юрист в эфире телеканала News One.

По его словам, у Саакашвили достаточно правовых статусов для того, чтобы украинские власти не смогли его выдворить.

«Во-первых, он является подозреваемым в уголовном деле по законам Украины. Во-вторых, идёт досудебное расследование, где он является процессуальной стороной», — пояснил Чернолуцкий.

Кроме того, он заявил, что человек, который был гражданином Украины и последние годы проживал в стране, не может быть экстрадирован.

5 января суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трём годам лишения свободы. Политик назвал это решение незаконным.