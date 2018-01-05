Эксперт назвал сроки возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию

Адвокат, специалист по международному и гражданскому праву Мария Ярмуш в разговоре с RT заявила, что в настоящее время власти Украины имеют все основания для удовлетворения запроса Генпрокуратуры Грузии об экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

«Этот вопрос решается в судебном порядке. Суд Украины должен рассмотреть вопрос об экстрадиции и вынести решение. Саакашвили вправе взять себе адвоката и доказывать, что экстрадиция не может быть выполнена. Адвокат может указывать, что Грузия использует уголовное преследование, чтобы в политических целях расправиться с бывшим президентом, также может указывать на то, что Саакашвили попадёт в тюрьму, где над ним произойдёт расправа, и так далее», — отметила она.

По её словам, политическое руководство Украины не упустит возможности экстрадировать Саакашвили в Грузию. Этот процесс может занять от одного до трёх месяцев, включая право на подачу апелляционной жалобы.

«Власть Украины сделает всё возможное, чтобы отправить Саакашвили на родину для отстранения его от участия в политической жизни Украины», — сказала Ярмуш.

Эксперт добавила, что, помимо экстрадиции, Саакашвили может грозить депортация. Это произойдёт в том случае, если суд установит, что он находится на территории Украины незаконно и нарушил миграционные правила страны. В случае депортации экс-президент Грузии вправе попросить депортировать его в любую страну.

Ранее адвокат политика Руслан Чернолуцкий оценил вероятность экстрадиции Саакашвили в Грузию после заочного приговора.

5 января суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трём годам лишения свободы.

Саакашвили назвал это решение незаконным.

Политолог Игорь Рябов в ходе беседы с ФАН прокомментировал возможную высылку Михаила Саакашвили с Украины.