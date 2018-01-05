Эксперт оценил решение грузинского суда по Саакашвили

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Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал решение суда в Тбилиси по экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, передаёт ФАН.

«Решение грузинского суда для Саакашвили означает только одно: назад дороги нет», — заявил эксперт.

По его словам, это ещё и сигнал для Украины о том, что политик у них теперь надолго. Как отметил Бредихин, у Саакашвили далеко идущие планы.

Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд признал Михаила Саакашвили виновным по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями» на посту президента Грузии и заочно приговорил его к трём годам лишения свободы.

В декабре директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв прокомментировал в беседе с НСН второе письмо Саакашвили на имя президента Украины Петра Порошенко.

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