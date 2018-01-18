Саакашвили заявил о возможности его выдворения из Украины уже 22 января

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его легальных оснований находиться на территории Украины.

Об этом он заявил в эфире News One.

«Они ускоряют «суд по моей депортации» из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на своё выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли», — цитирует политика «Страна.ua».

Ранее стало известно, что окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. 

Политолог Игорь Рябов в ходе беседы с ФАН прокомментировал возможную высылку Михаила Саакашвили с Украины.

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