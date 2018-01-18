Саакашвили заявил о возможности его выдворения из Украины уже 22 января

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его легальных оснований находиться на территории Украины.

Об этом он заявил в эфире News One.

«Они ускоряют «суд по моей депортации» из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на своё выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли», — цитирует политика «Страна.ua».

Ранее стало известно, что окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Политолог Игорь Рябов в ходе беседы с ФАН прокомментировал возможную высылку Михаила Саакашвили с Украины.