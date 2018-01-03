Суд отказался предоставить Саакашвили статус нуждающегося в дополнительной защите лица

Окружной административный суд Киева отказал экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.