Суд отказался предоставить Саакашвили статус нуждающегося в дополнительной защите лица
Окружной административный суд Киева отказал экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«В удовлетворении иска отказать полностью», — заявила судья.
Как отмечается, политика в момент оглашения решения в зале суда не было.
Ранее сообщалось, что Саакашвили подал новый иск против Государственной миграционной службы Украины.
Накануне стало известно, что суд перенёс на 11 января рассмотрение жалобы Генпрокуратуры относительно меры пресечения Саакашвили.
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