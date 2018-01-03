Суд перенёс заседание по жалобе на отказ арестовать Саакашвили

Апелляционный суд Киева перенёс рассмотрение жалобы Генпрокуратуры относительно меры пресечения экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает УНН.

Данное решение было принято в связи с тем, что на заседание не явились народные депутаты, которые ранее заявили о намерении взять Саакашвили на поруки.

Следующее заседание состоится 11 января.

Ранее сообщалось, что у здания Апелляционного суда в Киеве находятся несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины.