Суд перенёс заседание по жалобе на отказ арестовать Саакашвили
Апелляционный суд Киева перенёс рассмотрение жалобы Генпрокуратуры относительно меры пресечения экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает УНН.
Данное решение было принято в связи с тем, что на заседание не явились народные депутаты, которые ранее заявили о намерении взять Саакашвили на поруки.
Следующее заседание состоится 11 января.
Ранее сообщалось, что у здания Апелляционного суда в Киеве находятся несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины.
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