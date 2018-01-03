Нацгвардия охраняет здание суда, где рассматривается жалоба по делу Саакашвили

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У здания Апелляционного суда в Киеве находятся несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины, передаёт УНН.

Отмечается, что в 11:00 в суде началось заседание по жалобе прокуратуры на отказ предыдущей судебной инстанции отправить экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест.

Экс-губернатор был задержан 8 декабря в Киеве по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности.

11 декабря Печерский суд Киева отказался помещать Саакашвили под домашний арест.

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