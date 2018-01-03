Саакашвили заявил, что не уклонялся от вызовов правоохранительных органов

Короткая ссылка
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не уклонялся от вызовов правоохранительных органов. Об этом он сказал перед судебным заседанием в Апелляционном суде, где рассматривается жалоба Генпрокуратуры относительно меры пресечения Саакашвили.

«Как вы знаете, я не уклонялся от всех этих действий — я являлся и в прокуратуру, и в СБУ и регулярно являюсь в суд... Все прекрасно знают, почему я тут, и все прекрасно знают, что они от меня хотят», — цитирует УНН Саакашвили.

Ранее сообщалось, что у здания Апелляционного суда в Киеве находятся несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119