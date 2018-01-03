Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не уклонялся от вызовов правоохранительных органов. Об этом он сказал перед судебным заседанием в Апелляционном суде, где рассматривается жалоба Генпрокуратуры относительно меры пресечения Саакашвили.

«Как вы знаете, я не уклонялся от всех этих действий — я являлся и в прокуратуру, и в СБУ и регулярно являюсь в суд... Все прекрасно знают, почему я тут, и все прекрасно знают, что они от меня хотят», — цитирует УНН Саакашвили.

Ранее сообщалось, что у здания Апелляционного суда в Киеве находятся несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины.