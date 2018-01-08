В прокуратуре Грузии надеются, что Саакашвили экстрадируют на родину

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Главная прокуратура Грузии надеется, что все обвиняемые в стране предстанут перед судом, однако в случае с экс-президентом страны и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили экстрадиция зависит от украинских властей. Об этом заявил заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе.

«Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», — приводит его слова «Интерпрессньюс».

По его словам, решение об экстрадиции Саакашвили остаётся за компетентными органами Украины.

«Мы надеемся, что все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом», — подчеркнул он.

Ранее Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы. Бывший президент Грузии осуждён за помилование сотрудников МВД, причастных к убийству. 

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН решение суда в Тбилиси.

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