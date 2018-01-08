В прокуратуре Грузии надеются, что Саакашвили экстрадируют на родину
«Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», — приводит его слова «Интерпрессньюс».
По его словам, решение об экстрадиции Саакашвили остаётся за компетентными органами Украины.
«Мы надеемся, что все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом», — подчеркнул он.
Ранее Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы. Бывший президент Грузии осуждён за помилование сотрудников МВД, причастных к убийству.
Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН решение суда в Тбилиси.