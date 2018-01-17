Президент Грузии не намерен помиловать Саакашвили
«По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки?» — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил что «помилование — это не исправление судебной ошибки».
«Это когда учитываешь другого человека, это акт жалости к другому человеку. И я, стоя перед такой реальностью, могу ли проявить эмоции в отношении Саакашвили?» — сказал Маргвелашвили.
При этом, по словам президента, Саакашвили основал систему, которая работает по сей день, и новые власти не смогли её разрушить, следовательно, прокуратура и суд «действуют по старым традициям».
Ранее в Главной прокуратуре Грузии сообщили, что в случае с экс-президентом страны и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили экстрадиция зависит от украинских властей.