Президент Грузии не намерен помиловать Саакашвили

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили заявил, что не намерен помиловать экс-главу страны и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом политик рассказал в эфире «Рустави-2».

«По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки?» — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил что «помилование — это не исправление судебной ошибки».

«Это когда учитываешь другого человека, это акт жалости к другому человеку. И я, стоя перед такой реальностью, могу ли проявить эмоции в отношении Саакашвили?» — сказал Маргвелашвили.

При этом, по словам президента, Саакашвили основал систему, которая работает по сей день, и новые власти не смогли её разрушить, следовательно, прокуратура и суд «действуют по старым традициям».

Ранее в Главной прокуратуре Грузии сообщили, что в случае с экс-президентом страны и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили экстрадиция зависит от украинских властей.