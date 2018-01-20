Грузинская прокуратура ждёт окончательного решения Украины по экстрадиции Саакашвили

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В грузинской прокуратуре заявили, что отправили в Киев все возможные доказательства для создания правовой основы для экстрадиции бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и теперь ждут решения по данному вопросу.

Об этом заявила в эфире тбилисской телекомпании «Имеди» прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

«У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции», — цитирует её Интерфакс-Украина.

Она отметила, что в настоящий момент прокуратура Грузии находится в режиме ожидания. 

Ранее в Тбилиси сообщили, что в случае с Саакашвили экстрадиция зависит от украинских властей.

5 января стало известно, что Тбилисский городской суд признал политика виновным по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями» на посту президента Грузии и заочно приговорил его к трём годам лишения свободы.

Политолог Игорь Рябов в ходе беседы с ФАН прокомментировал возможную высылку Михаила Саакашвили с Украины.

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