Грузинская прокуратура ждёт окончательного решения Украины по экстрадиции Саакашвили
Об этом заявила в эфире тбилисской телекомпании «Имеди» прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.
«У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции», — цитирует её Интерфакс-Украина.
Она отметила, что в настоящий момент прокуратура Грузии находится в режиме ожидания.
Ранее в Тбилиси сообщили, что в случае с Саакашвили экстрадиция зависит от украинских властей.
5 января стало известно, что Тбилисский городской суд признал политика виновным по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями» на посту президента Грузии и заочно приговорил его к трём годам лишения свободы.
Политолог Игорь Рябов в ходе беседы с ФАН прокомментировал возможную высылку Михаила Саакашвили с Украины.