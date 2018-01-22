Эксперт прокомментировал заявление Порошенко по закону о реинтеграции Донбасса

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договорённостям.

«Очень большие сомнения возникают по множеству пунктов, которые напрямую противоречат гражданским правам и свободам. Интересно будет услышать реакцию европейских институтов. Закон ни в коем случае не помогает в соблюдении Минских соглашений. Он игнорирует их и ту нормативно-правовую базу, которая была создана с помощью «Минска-1» и «Минска-2», — отметил Данюк.

По его словам, Порошенко такими заявлениями пытается повысить свой политический рейтинг.

«Я не исключаю сценария, при котором Порошенко будет пытаться дестабилизировать ситуацию, что приведёт к ещё большей эскалации конфликта. В данном случае он понимает, что подобного рода закон ставит его в неудобное положение в глазах мировой общественности, потому что игнорирует элементарные вещи. Он пытается такой риторикой заработать политические очки внутри страны и показать мировой общественности, что Украина якобы выступает за скорейшее урегулирование ситуации. На мой взгляд, это как раз свидетельствует о том, что Украине не нужны люди, не нужен их возврат, их доверие, а нужно только возвращение территорий», — заключил Данюк.

Ранее во время торжеств ко Дню соборности Украины президент Пётр Порошенко заявил, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договорённостям. Он также отметил, что данный закон поможет вернуть эту территорию под контроль Украины.

18 января Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.

В МИД России заявили, что данным законом Украина «хоронит» Минские соглашения.