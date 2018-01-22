Власти ДНР пригласили украинских экспертов для расследования обстрела автобуса в Донбассе

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Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики готовы принять экспертов с Украины для расследования обстрела автобуса в районе Еленовки в Волновахском районе Донецкой области. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«На такие обвинения отвечать смешно и глупо. Я считаю, что это снайперской огонь убил человека под прикрытием пулемёта. Обвинения считаю необоснованными. Мы уже неоднократно приглашали сюда украинских экспертов, готовы и сейчас. Приезжайте, посмотрите», — цитирует Захарченко РИА Новости.

При этом он выразил сомнение, что расследование будет проведено объективно.

«Это война, и Украина пользуется всеми способами, чтобы запугать мирное население», — подчеркнул глава ДНР.

21 января один человек погиб, ещё один был ранен после обстрела пассажирского автобуса в нейтральной зоне Донбасса. Киевские силовики отвергли эти обвинения.

Подробнее — в материале RT.

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Военные действия в Донбассе Украина
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