Захарченко назвал обстрел автобуса в Донбассе «первой ласточкой» закона о реинтеграции

Глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко связал обстрел пассажирского автобуса под Еленовкой в Донецкой области с принятым Верховной радой Украины законом о реинтеграции Донбасса.

«Это первая ласточка принятия закона о деоккупации. Смотрите, что получилось! Их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь стреляют по гражданским лицам. Вот гражданский автобус, один убитый, один раненый. Это далеко не первый случай, но первый, когда стреляют чисто по автобусу. Раньше можно было списать — с «Утёса» шальная пуля, а сейчас нет, целенаправленно по нему били», — приводит Интерфакс слова Захарченко.

Ранее в ДНР заявили, что один человек погиб и один ранен после обстрела пассажирского автобуса со стороны ВСУ в нейтральной зоне Донбасса. Киевские силовики отвергли эти обвинения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооружённых сил страны.