Власти США предупредили туристов о вспышке кори на Украине

Центр по контролю и предотвращению болезней США (CDC) предупредил туристов о вспышке кори на Украине.

«Должностные лица здравоохранения на Украине сообщили о вспышке кори. CDC рекомендует путешественникам при посещении Украины защитить себя, проверив, были ли они вакцинированы MMR», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемиологическом неблагополучии по вирусному гепатиту А на Украине.