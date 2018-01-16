Власти США предупредили туристов о вспышке кори на Украине

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Центр по контролю и предотвращению болезней США (CDC) предупредил туристов о вспышке кори на Украине.

«Должностные лица здравоохранения на Украине сообщили о вспышке кори. CDC рекомендует путешественникам при посещении Украины защитить себя, проверив, были ли они вакцинированы MMR», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемиологическом неблагополучии по вирусному гепатиту А на Украине.

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