Спикер парламента Молдавии вопреки мнению Додона назначил главу МИД страны
Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония принятия присяги прошла в резиденции президента республики Игоря Додона.
Отмечается, что также были утверждены ещё шесть членов кабмина. Декреты об их назначении вступают в силу с момента подписания.
2 января Конституционный суд Молдавии постановил, что спикер парламента или премьер-министр могут вместо главы государства назначить членов правительства. Додон раскритиковал это решение, отметив, что «КС окончательно перешёл в серую зону демократии и правового государства».
Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев прокомментировал НСН противостояние президента Молдавии Игоря Додона с парламентом республики.