Спикер парламента Молдавии вопреки мнению Додона назначил главу МИД страны

Спикер парламента Андриан Канду вопреки мнению президента Игоря Додона назначил главой МИД посла в Швейцарии Тудора Ульяновски.

Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония принятия присяги прошла в резиденции президента республики Игоря Додона.

Отмечается, что также были утверждены ещё шесть членов кабмина. Декреты об их назначении вступают в силу с момента подписания.

2 января Конституционный суд Молдавии постановил, что спикер парламента или премьер-министр могут вместо главы государства назначить членов правительства. Додон раскритиковал это решение, отметив, что «КС окончательно перешёл в серую зону демократии и правового государства».

Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев прокомментировал НСН противостояние президента Молдавии Игоря Додона с парламентом республики.