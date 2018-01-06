Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной с 1 января

Биометрический контроль на украинской границе с 1 января 2018 года прошли почти 15,5 тыс. россиян. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Слободян в эфире телеканала «112 Украина» отметил, что в целом с начала года более 22,5 тыс. лиц прошли биометрический контроль.

«Это граждане 70 стран, которые, согласно решению СНБО, должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тыс. почти 15,5 тыс. — граждане Российской Федерации», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее Слободян сообщил, что за сутки с начала действия биометрического контроля границу пересекли почти 2 тыс. россиян.

1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранных граждан.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что кроме биометрического контроля для граждан России в перспективе может быть введён и визовый режим.