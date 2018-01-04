В МИД Украины назвали поездки в Россию «билетом в один конец»

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В Министерстве иностранных дел Украины назвали поездки в Россию «билетом в один конец». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Поездка украинцев в Россию нередко билет в один конец... Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять страдания родным?» — говорится сообщении МИД в Twitter.

В СБУ сообщили о том, что Федеральная служба безопасности России «охотится» на украинских граждан, якобы незаконно задерживая их на территории страны.

«В связи с этим председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал украинцев... воздержаться от поездок в Россию», — отмечается в тексте.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что кроме биометрического контроля для граждан России в перспективе может быть введён и визовый режим.

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Украина
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