В МИД Украины назвали поездки в Россию «билетом в один конец»

В Министерстве иностранных дел Украины назвали поездки в Россию «билетом в один конец». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Поездка украинцев в Россию нередко билет в один конец... Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять страдания родным?» — говорится сообщении МИД в Twitter.

Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець. Підтверджено і задокументовано. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!.. https://t.co/m9LLShviXHpic.twitter.com/DyD9P3njOi — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 4 января 2018 г.

В СБУ сообщили о том, что Федеральная служба безопасности России «охотится» на украинских граждан, якобы незаконно задерживая их на территории страны.

«В связи с этим председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал украинцев... воздержаться от поездок в Россию», — отмечается в тексте.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что кроме биометрического контроля для граждан России в перспективе может быть введён и визовый режим.