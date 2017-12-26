МИД рекомендовал россиянам уточнять в консульстве условия пересечения границы с Украиной

Министерство иностранных дел России рекомендовало уточнять в дипломатических и консульских учреждениях Украины условия пересечения украинской границы.

В МИД России отметили, что Москва неоднократно запрашивала Киев о характере и порядке применения нововведений относительно прохождения границы к гражданам России, но ответ не был получен.

«В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что рекомендуют «перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины».

Система фиксации биометрических данных заработает в международных аэропортах Киева и на пунктах пропуска через государственную границу Украины с 1 января 2018 года.