На Украине заработал биометрический контроль для иностранных граждан

На Украине с 1 января ввели биометрический контроль для граждан 70 государств, в том числе России.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

«С сегодняшнего дня в пунктах пропуска на государственной границе в полном объёме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

Системы биометрического контроля установили на 157 пунктах пропуска и на трёх контрольных пунктах въезда-выезда.

С начала суток биометрический контроль на границе прошли более 2,7 тыс. человек, 500 из них — граждане России.

В тестовом режиме биометрический контроль заработал 27 декабря.