МИД Украины: 1 января биометрический контроль вводится для граждан 70 стран

Биометрический контроль, который Украина вводит с понедельника, 1 января, коснётся граждан 70 государств, в том числе России. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

«С 1 января 2018 Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации», — говорится в сообщении. Ранее МВД Украины назвало биометрический контроль быстрой и приятной процедурой. В тестовом режиме биометрический контроль заработал 27 декабря.