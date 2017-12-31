МИД Украины: 1 января биометрический контроль вводится для граждан 70 стран

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Биометрический контроль, который Украина вводит с понедельника, 1 января, коснётся граждан 70 государств, в том числе России. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

«С 1 января 2018 Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее МВД Украины назвало биометрический контроль быстрой и приятной процедурой.

В тестовом режиме биометрический контроль заработал 27 декабря.

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