Почти две тысячи россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной за сутки

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что за сутки с начала действия биометрического контроля границу пересекли почти две тысячи россиян.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3,3 тысячи иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1,9 тысячи — это граждане России», — сказал Слободян.

1 января на Украине ввели биометрический контроль для граждан 70 государств, в том числе России.