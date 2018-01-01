Политолог рассказал о рисках Украины от введения биометрического контроля на границе

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT старт работы биометрического контроля на границе Украины для граждан 70 государств, в том числе России.

«Фактически это скрытый визовый режим и, соответственно, попытка очень серьёзно усложнить жизнь украинским гражданам, которые уезжают на заработки. Чтобы нормально перемещаться между Россией и Украиной, им придётся получать двойное гражданство, как в случае с Польшей. И таким образом Украина может потерять своих потенциальных работающих граждан. И с учётом того, что в стране действует распределительная пенсионная система, это серьёзно ударит по расходам украинского правительства. Им придётся компенсировать нехватку отчислений в пенсионный фонд из бюджета», — считает он.

Эксперт добавил, что также для Киева губительна ситуация, при которой украинцы не смогут получить двойное гражданство и будут вынуждены остаться в стране.

«Они будут озлоблены, что им не дают работать. И это приведёт к более сложным процессам, к росту протестных настроений, особенно среди молодёжи, потому что в основном за рубеж, например в направлении Польши и России, выезжают граждане 35—40 лет, то есть экономически активное население», — заключил Абзалов.

1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранных граждан.