Политолог рассказал о рисках Украины от введения биометрического контроля на границе
«Фактически это скрытый визовый режим и, соответственно, попытка очень серьёзно усложнить жизнь украинским гражданам, которые уезжают на заработки. Чтобы нормально перемещаться между Россией и Украиной, им придётся получать двойное гражданство, как в случае с Польшей. И таким образом Украина может потерять своих потенциальных работающих граждан. И с учётом того, что в стране действует распределительная пенсионная система, это серьёзно ударит по расходам украинского правительства. Им придётся компенсировать нехватку отчислений в пенсионный фонд из бюджета», — считает он.
Эксперт добавил, что также для Киева губительна ситуация, при которой украинцы не смогут получить двойное гражданство и будут вынуждены остаться в стране.
«Они будут озлоблены, что им не дают работать. И это приведёт к более сложным процессам, к росту протестных настроений, особенно среди молодёжи, потому что в основном за рубеж, например в направлении Польши и России, выезжают граждане 35—40 лет, то есть экономически активное население», — заключил Абзалов.
1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранных граждан.