Муж корреспондентки ВГТРК рассказал о её возвращении в Россию

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Муж корреспондентки ВГТРК Ольги Курлаевой — журналист «ТВ Центр» Анатолий Курлаев — заявил, что она вернулась в Россию.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Да, только что въехала», — отметил он.

Уточняется, что латвийская сторона на автобусе доставила журналистку на латвийско-российскую границу и передала российским пограничникам.

Ранее Курлаев рассказал телеканалу «360» подробности о депортации супруги из Латвии.

4 января стало известно, что власти Латвии выдворили из страны Ольгу Курлаеву и её супруга.

Выдворение российских журналистов прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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