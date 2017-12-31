Захватившего заложников в Харькове допросили и отправили в СИЗО

Мужчину, захватившего накануне отделение «Укрпочты» в Харькове, допросили и отправили в изолятор временного содержания.

Как сообщает Hromadske со ссылкой на дежурного СУ Нацполиции, задержанного Владимира Безухова допрашивали два часа.

30 декабря мужчина захватил отделение «Укрпочты» в Харькове и удерживал в заложниках 11 человек. К концу дня удалось задержать злоумышленника и освободить заложников.

Возбуждено уголовное дело.