Захватившего заложников в Харькове допросили и отправили в СИЗО
Мужчину, захватившего накануне отделение «Укрпочты» в Харькове, допросили и отправили в изолятор временного содержания.
Как сообщает Hromadske со ссылкой на дежурного СУ Нацполиции, задержанного Владимира Безухова допрашивали два часа.
30 декабря мужчина захватил отделение «Укрпочты» в Харькове и удерживал в заложниках 11 человек. К концу дня удалось задержать злоумышленника и освободить заложников.
Возбуждено уголовное дело.
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