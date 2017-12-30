МВД Украины возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в Харькове

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове, об этом сообщили в ведомстве.

«По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) УК», — говорится в сообщении МВД Украины в Twitter. Ранее Служба безопасности Украины сообщила об освобождении пяти заложников из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове. Всего в здании удерживались 11 человек. В МВД Украины заявили, что взявшему заложников предложили сдаться.