СБУ сообщила о пяти освобождённых из отделения «Укрпочты» в Харькове заложниках

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила президенту Украины Петру Порошенко об освобождении пяти заложников из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове.

«Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении пяти заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей», — говорится в сообщении пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко.

Щойно голова СБУ доповів Президентові про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 декабря 2017 г.

Ранее СМИ сообщили, что из захваченного неизвестным отделения «Укрпочты» в Харькове освобождены несколько заложников. Всего в здании удерживались 11 человек.

В МВД Украины заявили, что взявшему заложников предложили сдаться.