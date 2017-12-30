СБУ сообщила о пяти освобождённых из отделения «Укрпочты» в Харькове заложниках

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила президенту Украины Петру Порошенко об освобождении пяти заложников из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове.

«Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении пяти заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей», — говорится в сообщении пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко.

Ранее СМИ сообщили, что из захваченного неизвестным отделения «Укрпочты» в Харькове освобождены несколько заложников. Всего в здании удерживались 11 человек.

В МВД Украины заявили, что взявшему заложников предложили сдаться.

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