В МВД Украины заявили, что захватившему заложников в Харькове предложили сдаться

Взявшему заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове предложили сдаться, в противном случае полиция может пойти на силовой захват. Об этом сообщил в Facebook член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

«С грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры. Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову», — написал Геращенко.

По его словам, на месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

Ранее стало известно, что мужчина захватил отделение Укрпочты в Харькове. В заложниках удерживаются 11 человек, в том числе двое детей.

По данным полиции, он совершил захват с целью ограбления.