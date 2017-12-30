В МВД Украины заявили, что захватившему заложников в Харькове предложили сдаться
«С грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры. Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову», — написал Геращенко.
По его словам, на месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.
Ранее стало известно, что мужчина захватил отделение Укрпочты в Харькове. В заложниках удерживаются 11 человек, в том числе двое детей.
По данным полиции, он совершил захват с целью ограбления.