В полиции сообщили подробности захвата неизвестным отделения «Укрпочты» в Харькове

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Неизвестный, захвативший отделение «Укрпочты» в Харькове, по предварительным данным, планировал совершить ограбление, сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Отмечается, что сообщение о произошедшем поступило от мужа женщины, работающей на «Укрпочте», в 14:40 (15:40 мск).

«По его (сообщившего о происшествии. — RT) словам, в отделение вошёл мужчина в маске с целью ограбления», — цитирует представителя ведомства «Украинская правда».

Ранее стало известно, что в Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты», в котором находятся люди.

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