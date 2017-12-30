Неизвестный захватил здание «Укрпочты» в Харькове

В Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты», в котором находятся люди, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на полицию.

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нём прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 (16:20 мск) о требованиях ничего не известно», — цитирует газета спикера Нацполиции Украины Ярослава Тракало.

В настоящее время территория оцеплена, на месте работают сотрудники полиции, пожарной службы и скорой помощи. Также на место инцидента прибыли кинологи.