СМИ: Несколько заложников вышли из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове

Из захваченного неизвестным отделения «Укрпочты» в Харькове освобождены несколько заложников, сообщает «Украинская правда».

У Харкові із захопленої невідомим будівлі "Укрпошти" звільнили кількох заручників - двох дорослих та кількох дітей. pic.twitter.com/PxA8Wql1fC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 30 декабря 2017 г.

«В Харькове из захваченного неизвестным здания «Укрпочты» освободили нескольких заложников — двух взрослых и нескольких детей», — говорится в сообщении издания.

Ранее взявшему заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове предложили сдаться. В противном случае полиция готова была пойти на силовой захват.

Также сообщалось, что в здании удерживаются 11 человек, в том числе двое детей. По данным полиции, злоумышленник совершил захват с целью ограбления.