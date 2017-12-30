СМИ: Несколько заложников вышли из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове

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Из захваченного неизвестным отделения «Укрпочты» в Харькове освобождены несколько заложников, сообщает «Украинская правда».

«В Харькове из захваченного неизвестным здания «Укрпочты» освободили нескольких заложников — двух взрослых и нескольких детей», — говорится в сообщении издания.

Ранее взявшему заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове предложили сдаться. В противном случае полиция готова была пойти на силовой захват.

Также сообщалось, что в здании удерживаются 11 человек, в том числе двое детей. По данным полиции, злоумышленник совершил захват с целью ограбления.

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