Захвативший заложников в Харькове задержан
Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано.— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 декабря 2017 г.
Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ.
Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу.
«Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — говорится в сообщении президента в Twitter.
Ранее харьковская полиция привезла к месту захвата заложников отца злоумышленника, осадившего отделение «Укрпочты», для продолжения переговоров.