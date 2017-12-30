Захвативший заложников в Харькове задержан

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что все заложники в харьковском отделении «Укрпочты» освобождены, а злоумышленник задержан.

Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано.



Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ.



Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 декабря 2017 г.

«Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — говорится в сообщении президента в Twitter.

Ранее харьковская полиция привезла к месту захвата заложников отца злоумышленника, осадившего отделение «Укрпочты», для продолжения переговоров.