Захвативший заложников в Харькове задержан

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что все заложники в харьковском отделении «Укрпочты» освобождены, а злоумышленник задержан.

«Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — говорится в сообщении президента в Twitter.

Ранее харьковская полиция привезла к месту захвата заложников отца злоумышленника, осадившего отделение «Укрпочты», для продолжения переговоров.

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