Полиция привела отца злоумышленника для переговоров по заложникам в Харькове

Харьковская полиция привезла отца осадившего отделение «Укрпочты» и захватившего заложников злоумышленника к зданию для продолжения переговоров. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остаётся внутри», — приводит сообщение Князева МВД Украины.

Сергій #Князєв про #Харків: Для переговорів з чоловіком, який погрожує застосувати вибухівку, привезли його батька. Також на місці працюють психологи. Правоохоронці проводять усі необхідні заходи для звільнення тих, хто досі залишається всередин #новини#МВСpic.twitter.com/OHFZxsAuSj — МВС України (@MVS_UA) 30 декабря 2017 г.

Ранее освобождённый из захваченного харьковского отделения «Укрпочты» мальчик рассказал подробности произошедшего.

СБУ сообщила об освобождении пяти заложников из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове. Всего в здании удерживались 11 человек.

В МВД Украины заявили, что взявшему заложников предложили сдаться. По факту захвата возбуждено уголовное дело.