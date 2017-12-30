Полиция привела отца злоумышленника для переговоров по заложникам в Харькове

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Харьковская полиция привезла отца осадившего отделение «Укрпочты» и захватившего заложников злоумышленника к зданию для продолжения переговоров. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остаётся внутри», — приводит сообщение Князева МВД Украины.

Ранее освобождённый из захваченного харьковского отделения «Укрпочты» мальчик рассказал подробности произошедшего.

СБУ сообщила об освобождении пяти заложников из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове. Всего в здании удерживались 11 человек.

В МВД Украины заявили, что взявшему заложников предложили сдаться. По факту захвата возбуждено уголовное дело.

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