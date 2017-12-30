Освобождённый из заложников в Харькове мальчик рассказал подробности инцидента

Освобождённый из захваченного харьковского отделения «Укрпочты» мальчик рассказал подробности произошедшего.

«Он всё время предлагал кофе и чай... Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут слушать, то подорвет её», — цитирует мальчика «Украинская правда».

По его словам, взрывчатка «была в двух бутылках, в неё что-то положили, и там горела синяя лампочка».

Мальчик добавил, что злоумышленник требовал «снимать его и выкладывать везде».

Ранее полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове.

СБУ сообщила об освобождении пяти заложников из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове. Всего в здании удерживались 11 человек.

В МВД Украины заявили, что взявшему заложников предложили сдаться.