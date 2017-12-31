Захватчика почты в Харькове удалось задержать благодаря заложнице

Начальник Харьковской полиции Олег Бех заявил, что одна из заложниц помогла правоохранителям задержать захватившего почту мужчину.

Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что девушка открыла изнутри дверь, после чего спецподразделения проникли внутрь.

«По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вёл себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах», — добавил Бех.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что все люди, удерживаемые в отделении «Укрпочты», освобождены, а злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.