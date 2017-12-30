При освобождении заложников в Харькове никто не пострадал

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В результате штурма отделения «Укрпочты» в Харькове, где неизвестный удерживал заложников, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

«Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что все люди, удерживаемые в отделении «Укрпочты», освобождены, а злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

Также один из заложников рассказал о произошедшем.

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