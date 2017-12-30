Захвативший заложников в Харькове ранее привлекался к уголовной ответственности

Мужчина, который захватил заложников в харьковском отделении «Укрпочты», ранее привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщил начальник регионального управления полиции Олег Бех.

«Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров», — цитирует Беха Интерфакс-Украина.

Как отмечается, в ходе задержания он получил небольшие повреждения.

По словам заложников, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что все люди, удерживаемые в отделении «Укрпочты», освобождены, а злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.