Захвативший заложников в Харькове ранее привлекался к уголовной ответственности
«Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров», — цитирует Беха Интерфакс-Украина.
Как отмечается, в ходе задержания он получил небольшие повреждения.
По словам заложников, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что все люди, удерживаемые в отделении «Укрпочты», освобождены, а злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.