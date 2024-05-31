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«СТРАНА.ua»: в Славянске автомобиль насмерть сбил украинского корреспондента

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В ДНР в результате аварии с участием военного автомобиля погибла украинская журналистка Анастасия Волкова, которая работала на украинском телеканале «FreeДом», сообщает «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: в Славянске автомобиль насмерть сбил украинского корреспондента

Авария произошла в Славянске, где Volkswagen под управлением военнослужащего врезался в ВАЗ, после чего ВАЗ «сбил на пешеходном переходе журналистку».

«От удара погибли Анастасия Волкова и водитель автомобиля ВАЗ», — сообщил источник издания.

9 мая 2023 года агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в ДНР, он погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Сольден занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.

После этого Антитеррористическая прокуратура Парижа (PNAT) начала расследование гибели сотрудника AFP.

Как отметили в Кремле, Россия не может проводить расследование гибели Сольдена, так как он работал с украинской стороны и Москва не располагает детальной информацией о его рабочей деятельности.

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