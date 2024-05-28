В Молдавии ещё не выписали штрафы за ношение георгиевских лент 9 мая

Полиция Молдавии не определилась со штрафами для участников акции «Бессмертный полк» за ношение георгиевской ленты, заявил глава МВД республики Адриан Ефрос.

«Материалы ещё находятся на рассмотрении. Есть процедуры, которые необходимо соблюдать, а также приводить доказательства в соответствии с действующим законодательством», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что гражданам Молдавии пригрозили штрафами за ношение георгиевской ленты 9 мая.

Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что суды в Молдавии снова и снова отменяют административные протоколы, составленные за ношение георгиевской ленты. Однако полиция продолжает грозить штрафами.