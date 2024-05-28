В Молдавии ещё не выписали штрафы за ношение георгиевских лент 9 мая
- РИА Новости
«Материалы ещё находятся на рассмотрении. Есть процедуры, которые необходимо соблюдать, а также приводить доказательства в соответствии с действующим законодательством», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что гражданам Молдавии пригрозили штрафами за ношение георгиевской ленты 9 мая.
Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что суды в Молдавии снова и снова отменяют административные протоколы, составленные за ношение георгиевской ленты. Однако полиция продолжает грозить штрафами.