Глава комитета «Победа»: суды в Молдавии отменяют штрафы за георгиевскую ленту
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Об этом, комментируя призыв главы полиции Молдавии Виорела Чернэуцану во избежание штрафа воздержаться от ношения георгиевских лент 9 мая, заявил в личном Telegram-канале глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным. Хоть один», — написал он.
Ранее сообщалось, что гражданам Молдавии пригрозили штрафами за ношение георгиевской ленты 9 мая.