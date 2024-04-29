Глава комитета «Победа»: суды в Молдавии отменяют штрафы за георгиевскую ленту

Суды в Молдавии снова и снова отменяют административные протоколы, составленные за ношение георгиевской ленты. Однако полиция продолжает грозить штрафами.

Об этом, комментируя призыв главы полиции Молдавии Виорела Чернэуцану во избежание штрафа воздержаться от ношения георгиевских лент 9 мая, заявил в личном Telegram-канале глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным. Хоть один», — написал он.

Ранее сообщалось, что гражданам Молдавии пригрозили штрафами за ношение георгиевской ленты 9 мая.