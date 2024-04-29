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Глава комитета «Победа»: суды в Молдавии отменяют штрафы за георгиевскую ленту

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Суды в Молдавии снова и снова отменяют административные протоколы, составленные за ношение георгиевской ленты. Однако полиция продолжает грозить штрафами.
Глава комитета «Победа»: суды в Молдавии отменяют штрафы за георгиевскую ленту
  • Gettyimages.ru

Об этом, комментируя призыв главы полиции Молдавии Виорела Чернэуцану во избежание штрафа воздержаться от ношения георгиевских лент 9 мая, заявил в личном Telegram-канале глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным. Хоть один», — написал он.

Ранее сообщалось, что гражданам Молдавии пригрозили штрафами за ношение георгиевской ленты 9 мая.

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